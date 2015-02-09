وصول سرب «إف 16» الإماراتي إلى الأردن

وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية أمس سرب من الطائرات المقاتلة «ف 16» من القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات، ويأتي ذلك تعبيراً عن وقوف الدولة قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الأردن الشقيق على مختلف الأصعدة والميادين، وتأكيداً لتضامنها الثابت والمتواصل مع الأخ والشقيق.

وثمن الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتمركز سرب من الطائرات المقاتلة «ف 16» للقوات الجوية الإماراتية في الأردن، والتي أمر بإرسالها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المومني في تعليقه حول إعلان دولة الإمارات الليلة الماضية إرسال طائرات «ف 16» للأردن إنها ليست المرة التي تقف فيها دولة الإمارات إلى جانب بلاده.

وأضاف: «لقد قاتلنا جنباً إلى جنب في أماكن كثيرة، وهذا ليس بغريب عنهم، جنود ونشامى جيش دولة الإمارات سيعملون مع أشقائهم الأردنيين».

وأشار إلى أن قرار نشر المقاتلات الإماراتية في الأردن يأتي دعماً للمجهود العسكري للقوات الأردنية ومشاركتها الفعالة في التحالف ضد «داعش».

وتنبع مبادرة دولة الإمارات لدعم الموقف الأردني الرسمي والشعبي من إيمان عميق بضرورة التعاون العربي من أجل استئصال الإرهاب فعلاً وقولاً وتعزيز أمن واستقرار ووسطية الأمة عبر التصدي الجماعي والفاعل لهذه العصابات الإرهابية وفكرها الضال وممارستها الوحشية.

كما يأتي ذلك تثميناً لدور الأردن الطليعي وتضحياته الجسيمة لصالح أمن المنطقة واستقرارها ودعماً للمجهود العسكري للقوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي» الباسلة ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش» الإرهابي.

وكانت قوة الإمارات قد وصلت إلى إحدى القواعد الجوية الأردنية، حيث كان في استقبالهم قائد القاعدة الذي رحب في تصريح له بقوة الإمارات في بلدها الثاني الأردن، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين الإمارات والأردن بفضل دعم قيادتي البلدين.

كما ثمن مواقف دولة الإمارات الأخوية تجاه الأردن، مؤكداً استعداد الجيش العربي الأردني لتقديم كافة التسهيلات لقوة الإمارات خلال أداء مهامها.

وفور صدور توجيهات قيادتنا الرشيدة بتمركز سرب الطائرات المقاتلة «ف 16» في الأردن، بدأت القوات الجوية والدفاع الجوي في الدولة بتجهيز سرب الطائرات بكامل طاقمه من طيارين وفنيين ومعدات وطائرات التزود بالوقود جواً وطائرات النقل الاستراتيجي «سي 17».

وخلال توجهها إلى الأردن قامت الطائرات المقاتلة «ف 16» بعملية التزود بالوقود جواً من طائرة الإيرباص التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي والمخصصة للتزود بالوقود جواً.

قدرة ذاتية

وتتميز القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات بقدرتها الذاتية على التحرك الاستراتيجي إلى مختلف مسارح العمليات وبسرعة عالية، وذلك لتوفر أحدث المقاتلات وطائرات النقل الاستراتيجي.

وقدم العقيد الركن طيار سعيد حسن قائد قوة الإمارات في الأردن العزاء إلى المملكة الأردنية الشقيقة باستشهاد الملازم طيار معاذ الكساسبة، وأكد أن القوة ستكون جاهزة فور وصولها لتنفيذ أي مهام تطلب منها، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وأشار إلى أن وجود القوة في الأردن يأتي بهدف دعم الجيش العربي الأردني في محاربته ضد تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كافة أشكال الدعم العملياتي.

وقال: «نشكر قيادتنا الرشيدة لاختيارنا لتنفيذ هذه المهمة والواجب.. ونحن هنا نمثل قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات، ونؤكد وقوفنا وتضامننا مع قيادة وحكومة وشعب الأردن الشقيق من خلال مشاركتنا الفاعلة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي».

وقال النائب الأردني خليل عطية إن الجهد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة مركزي في الحرب على الإرهاب، ويتقاطع بالرؤية المتطابقة مع الموقف الاستراتيجي الذي تتخذه المملكة حيال محاربة الإرهاب.

وأشار إلى تصريحات قائد سلاح الجو الملكي التي تحدث فيها عن أن عمليات التحالف الدولي جعلت التنظيم الإرهابي يخسر نحو 7 آلاف مقاتل، فقال إن هذه النتائج المثمرة جاءت نتيجة التعاون المهم لدول التحالف وفي المقدمة من ذلك الأردن والإمارات.

بدوره، ثمن رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الإماراتية النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة مواقف دولة الإمارات العربية الشقيقة المشرفة في دعم الأردن ومساندته والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وأعرب عن اعتزازه لمبادرة دولة الإمارات الشقيقة في نشر سرب من الطائرات المقاتلة ف 16 للقوات الجوية الإماراتية في الأردن.

وقال إن دعم المجهود العسكري للقوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي» يأتي تأكيداً على وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الأردن في تصديه للتنظيمات والعصابات الإرهابية من خلال مشاركته الفاعلة في التحالف الدولي ضد عصابة داعش الإرهابية المتوحشة.