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إبراهيم عيسى ينتقد مبرر الداخلية حول وفاة مشجعي الزمالك.. ويطالب السيسي برد فعل

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إبراهيم عيسى ينتقد مبرر الداخلية حول وفاة مشجعي الزمالك.. ويطالب السيسي برد فعل إبراهيم عيسى ينتقد مبرر الداخلية حول وفاة مشجعي الزمالك.. ويطالب السيسي برد فعل

إبراهيم عيسى

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى تعامل وزارة الداخلية مع جماهير نادي الزمالك في مباراة إنبي باستاد الدفاع الجوي .

وقال عيسى إن هذه الإدارة فاشلة وغير فطنة وتحرج الرئيس عبد الفتاح معبرًا عن  رفضه لتبرير وزارة الداخلية بأن التدافع وراء سقوط الضحايا.

وأوضح عيسى أنه كان ينبغي على قوات الأمن وقف تفريق المشجعين كي لا يحدث تدافع ما يسبب  سقوط وفيات بين الشباب مضيفًا أن الداخلية لم تتخذ خطوات سليمة وذكية لتجنب وقوع هذا الحادث.

وأكد عيسى أن تلك الأحداث تضع الرئيس السيسي أمام اختبارًا مطالبًا الأخبر برد فعل تجاه فشل تلك الإدارة.

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