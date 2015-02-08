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انعقاد غرفة الأزمات برئاسة وزير الصحة لمتابعة أحداث اشتباكات مباراة الزمالك

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انعقاد غرفة الأزمات برئاسة وزير الصحة لمتابعة أحداث اشتباكات مباراة الزمالك انعقاد غرفة الأزمات برئاسة وزير الصحة لمتابعة أحداث اشتباكات مباراة الزمالك

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة انعقاد غرفة الأزمات برئاسة وزير الصحة والسكان لمتابعة أحداث الاشتباكات والتدافعات أمام استاد الدفاع الجوي والتي أسفرت عن  20 حالة إصابة تم نقلهم إلى مستشفيات البنك الأهلى والقاهرة الجديدة وجراحات اليوم الواحد بمدينة نصر،خرج منهم 19 مريض “خروج تحسن”،وباقي حالة واحدة في مستشفى البنك الأهلي تحت العلاج والملاحظة.

و11 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات البنك الأهلي والقاهرة الجديدة ، كما تم نقل بعض الجثث مجهولة الهوية إلى مشرحة زينهم مباشرة، وبالكشف الظاهري وجد آثار كدمات وكسر بالعنق نتيجة الوطء بالأقدام والتدافع والاشتباكات، ولا يوجد أي آثار لطلقات خرطوش أو طلقات نارية.

وقد تم رفع درجة الاستعداد في مستشفى زايد آل نهيان ومستشفى منشية البكري ومستشفى القاهرة الجديدة ومستشفى جراحات اليوم الواحد والبنك الأهلى المحيطة باستاد الدفاع الجوي والدفع بـ 26 عربة إسعاف.

وتم إخلاء الإستاد من جميع الجماهير، وجاري تمشيط المنطقة بواسطة سيارات الإسعاف للتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

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