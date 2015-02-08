سلمان: موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم اتصالا هاتفيا الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس السيسي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب حكومة وشعب مصر العربية،وأن موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير،وأن ما يربط البلدين الشقيقين نموذج يحتذى في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك،وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تثمينه وتقديره البالغ لما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين من مشاعر كريمة ومواقف صادقة،متمنياً لخادم الحرمين الشريفين وشعب وحكومة المملكة دوام التوفيق،وأن يحفظ المملكة ومصر من كل مكروه ، وأن يديم الأمن والاستقرار على البلدين الشقيقين.