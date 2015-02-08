حفل تأبين فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية

القاهرة – سيدتي نت تصوير : سامح المنسي وشريف عبد ربه

أقامت جمعية كتّاب ونقّاد السينما في مصر، حفل تأبين وتكريم لسيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامه على مسرح الهناجر في دار الأوبرا بحضور كل من الفنان محمود ياسين، والفنانة سميرة عبد العزيز التي كانت ترافق الفنانة الراحلة في الفترة الأخيرة، والكاتب محفوظ عبد الرحمن، ومدير التصوير رمسيس مرزوق، ونقيب الفنانيين أشرف عبد الغفور، والفنان سامح الصريطي، والفنانة منال سلامة.

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