مهرجان الفيلم التلفزيوني يكرم الممثل سعد الله عزيز

يُكرّم مهرجان الفيلم التلفزيوني في دورته الرابعة، المقرر تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 13 و 18 من شهر آذار/ مارس المقبل، الممثل سعد الله عزيز، تقديراً لعطائه الفني وغزارة إنتاجه التلفزيوني كممثل ومؤلف.

ويشكل سعد الله بمعية زوجته الممثلة خديجة أسد، ثنائياً ناجحاً في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، نذكر منها سلسلة "لالة فاطمة" الذي عُرض على شاشة القناة الثانية، فضلاً عن أعماله المسرحية التي لاقت نجاحاً كبيراً.

ويأتي تكريم سعد الله عزيز في سياق احتفاء المهرجان بالمبدعين المغاربة والتنويه بأدائهم.

وكانت الدورة الماضية من مهرجان "الفيلم التلفزيوني" العام الماضي قد احتفت بكل من الممثلين: خاتمة العلوي، ومصطفى الداسوكين، وحسب محمود بلحسن مدير مهرجان "الفيلم التلفزيوني" الذي ستحتضنه قاعة الفقيه محمد المنوني والمعهد الفرنسي، فإن 9 أفلام تلفزيونية ستتنافس من أجل الفوز بالجائزة الكبرى لهذه الدورة، حيث اختارت القناتين الأولى والثانية الترشيح بأربعة أفلام لكل واحدة منهما، وفيلم عن القناة الثامنة والتي عمد بخصوص الفصل فيها للجنة التحكيم المتكونة من الأعضاء: الممثل محمد مفتاح، والمخرجة فريدة بليزيد، والسيناريست يوسف فاضل، والممثلة سناء عكرود، ومدير قناة أبو ظبي عيسى الميل.

يذكر أن الجائزة الكبرى للدورة الماضية كانت من نصيب المخرج عبد السلام الكلاعي عن فيلمه "حب وغضب".

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