أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مهرجان الفيلم التلفزيوني يكرم الممثل سعد الله عزيز

Google+ Print
مهرجان الفيلم التلفزيوني يكرم الممثل سعد الله عزيز مهرجان الفيلم التلفزيوني يكرم الممثل سعد الله عزيز

الأحد 08-02-2015 16:23

يُكرّم مهرجان الفيلم التلفزيوني في دورته الرابعة، المقرر تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 13 و 18 من شهر آذار/ مارس المقبل، الممثل سعد الله عزيز، تقديراً لعطائه الفني وغزارة إنتاجه التلفزيوني كممثل ومؤلف.

ويشكل سعد الله بمعية زوجته الممثلة خديجة أسد، ثنائياً ناجحاً في العديد من الأعمال التلفزيونية الناجحة، نذكر منها سلسلة "لالة فاطمة" الذي عُرض على شاشة القناة الثانية، فضلاً عن أعماله المسرحية التي لاقت نجاحاً كبيراً.
ويأتي تكريم سعد الله عزيز في سياق احتفاء المهرجان بالمبدعين المغاربة والتنويه بأدائهم.

وكانت الدورة الماضية من مهرجان "الفيلم التلفزيوني" العام الماضي قد احتفت بكل من الممثلين: خاتمة العلوي، ومصطفى الداسوكين، وحسب محمود بلحسن مدير مهرجان "الفيلم التلفزيوني" الذي ستحتضنه قاعة الفقيه محمد المنوني والمعهد الفرنسي، فإن 9 أفلام تلفزيونية ستتنافس من أجل الفوز بالجائزة الكبرى لهذه الدورة، حيث اختارت القناتين الأولى والثانية الترشيح بأربعة أفلام لكل واحدة منهما، وفيلم عن القناة الثامنة والتي عمد بخصوص الفصل فيها للجنة التحكيم المتكونة من الأعضاء: الممثل محمد مفتاح، والمخرجة فريدة بليزيد، والسيناريست يوسف فاضل، والممثلة سناء عكرود، ومدير قناة أبو ظبي عيسى الميل.

يذكر أن الجائزة الكبرى للدورة الماضية كانت من نصيب المخرج عبد السلام الكلاعي عن فيلمه "حب وغضب".

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي