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هاني شاكر يقدّم أولى حفلاته في مكتبة الاسكندرية

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هاني شاكر يقدّم أولى حفلاته في مكتبة الاسكندرية هاني شاكر يقدّم أولى حفلاته في مكتبة الاسكندرية

الأحد 08-02-2015 17:20

في واحدة من السهرات التى ضمت عدداً كبيراً من نجوم المجتمع أحيا أمير الغناء العربي هاني شاكر حفلاً غنائياً على مسرح مكتبة الإسكندرية.

ويعد الحفل الأول لشاكر بمكتبة الإسكندرية، وكان ضمن الحضور وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، والقنصل العام اللبناني، وعدد من عضوات أندية الروتاري والأنرويل منهن سامية أبوالفتوح، وجيجي حسني، ونفرت رحمى.. وغيرهن، فيما قدمت فقرات الحفل الإعلامية بوسي شلبي.

وصعد شاكر على خشبة المسرح مردداً أغنية "ادعوا لمصر" التي لاقت هتافات وتصفيق الجمهور، ثم أتبعها بأغنية "صوت الشهيد"، و"بالأحضان" لعبد الحليم حافظ.. لينطلق بعد ذلك مقدماً أغانيه الشهيرة التي تميز بها طوال مشواره الفنى منها: "ياريتني"، و"مشتريكي"، و"أنت السبب"، و"معقول"، و"حيران".. واختتم فقرته بـ"أحلف بسماها" التي أشاعت أجواء البهجة والحماس.

 

 

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