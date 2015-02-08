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تامر نجم الحفل الافتتاحي لإحدى المدارس في مصر

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تامر نجم الحفل الافتتاحي لإحدى المدارس في مصر تامر نجم الحفل الافتتاحي لإحدى المدارس في مصر

الأحد 08-02-2015 20:25

أحيا الفنان تامر حسني أول حفلة له في صعيد في محافظة المنيا فى المدرسة المصرية الألمانية بمناسبة افتتاح المدرسة، ظهر يوم الجمعة.
 

وبدأ تامر الحفل بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في مصر، وبعدها غنّى تامر عدداً كبيراً من أغانىه على مدار ساعتين.
 

وحضر الحفل عدداً كبيراً من القيادات في محافظة المنيا، إلى جانب عدد كبير عدد من أبناء المنيا.
 

وفي نهاية الحفل، تم تكريم تامرحسني من قبل مدير المدرسة محمد الرشيدي لوجوده فى المنيا، فيما اعلن تامر بأنه سيقوم بجولة فى المحافظات فى الفترة المقبلة.

 

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