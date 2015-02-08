بالصور: تعرض بروس جينير لحادث سير مروع ومقتل إمراة على الفور

تعرض النجم العالمي Bruce Jenner أمس السبت لحادث سير مروع على مقربة من منزله الواقع في ماليبو بولاية كايفورنيا الأمريكية.

Jenner البالغ من العمر 65 عاماً والذي تحول مؤخراً إلى إمرأة، لم يصب بأي أذى حسب ما أفادت صحيفة People، لكن للأسف أودى الحادث بحياة إمرأة كانت في إحدى السيارات الأربعة التي إصطدمت ببعضها.

وقال شاهد عيان إن الحادث ضخم جداً ومرعب بالفعل، وأدى إلى إقفال الطريق لساعات طويلة في جميع الإتجاهات.

وأضاف الشخص عينه أن سيارة Bruce تحطمت بالكامل، لكنه خرج من الحادث من دون أضرار جسدية، وهرع فوراً لمساعدة الجرحى قدر الإمكان قبل وصول سيارات الإسعاف.

وقد فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث لمعرفة الشخص المسؤول، في حين كشف الشهود أن Jenner كان يقود بطريقة طبيعية وهادئة، أي أنه غير مسؤول عما حصل.

كما ذكرنا، الحصيلة النهائية لهذا الحادث هي وفاة إمرأة، وجرح 5 أشخاص، بعضهم بحال خطرة.