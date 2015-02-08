النائب العام يأمر بضبط قيادات الوايت نايتس لسؤالهم عن اشتباكات الدفاع الجوي

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإصدار أوامر ضبط وإحضار لعدد من قيادات الوايت النايتس الذين تسببوا في الاشتباكات التى إندلعت أمام بوابات استاد الدفاع الجوى.

كما أمر النائب العام النيابة المختصة بالانتقال بصحبة فريق من المعمل الجنائى والتحفظ على كاميرات الاستاد.

وكانت قد إندلعت اشتباكات عنيفة بين أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك “وايت نايتس” وقوات الأمن أمام بوابات استاد الدفاع الجوى، قبل المواجهة الهامة التى ستجمع الزمالك وإنبى مساء اليوم، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.