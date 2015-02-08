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الخارجية: العلاقات بين مصر والخليج “أبدية”

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الخارجية: العلاقات بين مصر والخليج “أبدية” الخارجية: العلاقات بين مصر والخليج “أبدية”

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه من الضروري التعامل مع كل التنظيمات الإرهابية بنفس الحسم، لأنها ترتبط بنفس الفكر المتطرف، مشيرا إلى أن دور وزارة الخارجية الآن التواصل مع الجميع في كافة الدول لشرح الحقائق وتوضيح وجهة النظر الصحيحة.

وأضاف “عبد العاطي” خلال اتصال هاتفي بالإعلامية مني سلمان في برنامج “ في يوم” على قناة ” دريم2″ مساء الأحد، أنه تم استدعاء السفراء المعتمدين في الدول العربية والأروبية لتوزيع الأسطوانات المدمجة وتوضيح التناقض في البيانات الصادرة عن جماعة الإخوان التي تتضمن التحريض والقتل والإرهاب، في حين الخطابات والبيانات الصادرة باللغة الاجنبية مغايرة تماماً، موضحا أنهم يبذلون مجهودات كبيرة لتوضيح المفاهيم والاعتقادات الخاطئة لدي الغرب تجاه أكاذيب الإخوان من خلال القنوات الفضائية.

وأشار المتحدث بإسم وزارة الخارجية، إلى أنهم يعملون على وقف القنوات التي تحض على القتل والإرهاب التي تبث من الدول الأجنبية، وعلى خلفية التسريبات الأخيرة وتأثيرها على العلاقات المصرية الخليجية، أكد “عبد العاطي” أن العلاقات بين مصر ودول الخليج أبدية ووثيقة والجميع يقدر ويعزز دور مصر ومكانتها في العالم، ولا توجد أي توترات.

ونفى “عبد العاطي” استدعاء مصر سفيرها في قطر، مؤكدا أنه لم يتم استدعاء أي سفراء من جانب وزارة الخارجية اليوم الأحد.

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