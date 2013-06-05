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"اليوم السابع" تضبط توزيع ورق أسئلة الثانوية الأزهرية أمام لجان كفر الشيخ

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"اليوم السابع" تضبط توزيع ورق أسئلة الثانوية الأزهرية أمام لجان كفر الشيخ "اليوم السابع" تضبط توزيع ورق أسئلة الثانوية الأزهرية أمام لجان كفر الشيخ

ضبط "اليوم السابع" توزيع ورق الأسئلة للثانوية الأزهرية علمى وأدبى فى الشوارع الجانبية للجان الامتحانات بعدد من المدن بكفر الشيخ، منها أمام لجنتى معهد الفتيات والبنين واللجان بدسوق وفوه وبيلا والحامول.

كما تم رصد عدد من أولياء الأمور يقومون بحل الأسئلة من خلال متخصصين وطلاب بعدد من الكليات بحسب أولياء الأمور، عندما استفسر مراسل "اليوم السابع" عمن يجيب على الأسئلة حيث يتم حلها بعيداً عن المدارس، وإرسالها لداخل اللجان وكذلك حلها عن طريق الهاتف المحمول.

جدير بالذكر أن المسئولين بالمنطقة الأزهرية ينكرون ذلك برغم أن معهد البنين بمدينة كفر الشيخ على بعد أمتار من المنطقة الأزهرية.

وتم إخراج ورق الأسئلة من اللجان فى تمام الساعة التاسعة والنصف.


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