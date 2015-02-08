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ضبط أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار بالبحيرة

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ضبط أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار بالبحيرة ضبط أحد المتهمين بقتل معاون مباحث كفر الدوار بالبحيرة

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية من ضبط أحد المتهمين بقتل معاون مباحث مركز شرطة كفر الدوار الملازم أول مازن سالم إبراهيم ، والذى استشهد فى فبراير من العام الماضى.

وألقت قوات الأمن القبض فرج ا.ا “50 عاما” والسابق إتهامه فى قضيتى شيكات والمطلوب ضبطه فى قضية قتل معاون مباحث كفر الدوار.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة  تمكنت من تحديد هوية 11 متهما من المشاركين فى الواقعة ، وتم ضبط 9 متهمين منهم والسيارتين المستخدمتين في الواقعة ، بعد أن اطلقوا النيران على معاون المباحث أثناء تصديه لمجموعة من الخارجين عن القانون.

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