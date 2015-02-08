أ.ف.ب: 3 وفيات من جماهير الزمالك.. والصحة: العدد في تزايد مستمر

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن سقوط 3 قتلى من جماهير الزمالك اليوم خلال الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن أمام ستاد الدفاع الجوي قبل مواجهة الزمالك وإنبي في إطار مباريات الأسبوع العشرين للدوري الممتاز.

وكانت أنباء قد ترددت عن سقوط قتلى من جانب جماهير الزمالك نتيجة استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز والخرطوش.

وتعليقًا على الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الوزارة رصدت حالات الوفاه بالفعل، مؤكدًا أنها في تزايد مستمر، وسوف تعلن عن العدد الرسمي في بيان صحفي بعد قليل.

وكانت الصحة قد أعلنت عن وقوع 20 حالة إصابة فور نهاية الاشتباكات.