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منسق التحالف الدولي ضد داعش: هجوم بري سيبدأ قريبًا ضد التنظيم بقيادة عراقية

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منسق التحالف الدولي ضد داعش: هجوم بري سيبدأ قريبًا ضد التنظيم بقيادة عراقية منسق التحالف الدولي ضد داعش: هجوم بري سيبدأ قريبًا ضد التنظيم بقيادة عراقية

الجنرال جون آلن

قال الجنرال جون آلن  منسق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إن هجوما بريا سيبدأ قريبا ضد التنظيم بقيادة القوات العراقية وبإسناد من دول التحالف.

وتابع آلن بمقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية  إن قوات التحالف تجهز 12 لواء عراقيا تدريبا وتسليحا تمهيدا للحملة البرية.

واضاف آلن أنه “سيتوجه الى دول شرق آسيا لتوسيع التحالف الدولي الذي يضم اليوم 62 دولة، نافيا أن يكون هناك تغيير في استراتيجية التحالف حيث قال استراتيجيتنا واضحة وهي قائمة على هزيمة داعش حسب ما ذكر موقع”سي إن إن”.

ولفت إلى أن التحالف يقوم بدعم العشائر العراقية الآن، وهناك شباب من العراق وقوات أمريكية خاصة يقومون بتدريب العشائر الذين بدأوا يعملون بفاعلية ضد داعش كما كانوا يفعلون ضد القاعدة وخاصة في الأنبار.

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن داعش ليست دولة إسلامية، وقد يعتقد بعضهم انهم إسلاميون، ولكننا نرفض ذلك، وهم ليسوا دولة وليسوا إسلاما.

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