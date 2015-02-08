زيدان يتوقع نهائي الأبطال بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

حذر أسطورة ريال مدريد والمدير الفني الحالي للشباب "كاستيا" زين الدين زيدان ناديه من اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريق الملكي وشالكة الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره شالكة في إطار دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ألمانيا في الـ18 من الشهر الجاري، قبل أن يلقتيا مجددا في العودة بسانتياجو برنابيو في العاشر من مارس.

ورغم ثقة زيدان الكبيرة في أن ريال مدريد هو الأوفر حظا لبلوغ الدور ربع النهائي، إلا أنه حذر مسؤولي ناديه من المفاجأت التي قد يفجرها شالكة خلال المباراتين.

وأوضح "مع وجود مباراتين، هناك فرصة من أن يحقق شالكة المفاجأة ويتأهل، يجب أن نكون في قمة الحرص خاصة مع مواجهة فريق ألماني".

وفي إطار حديثه عن دوري الأبطال، يؤمن اللاعب المتوج بالبطولة عام 2002 مع ريال مدريد، أن المباراة النهائية سوف تجمع بين لوس بلانكوس وبايرن ميونيخ.

وأكمل"مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في النهائي ستكون شيئا منطقيا جدا، خاصة وأنها ستجمع بين أفضل فريقين في أوروبا خلال الوقت الحالي".

لكن عاد زيزو وشدد على أن المنطق لا يوجد له مكان في عالم كرة القدم، وأن كل المباريات أصبحت صعبة على أي فريق في الفترة الحالية.