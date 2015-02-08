روما يعود للانتصارات بفوز مهم على كالياري

عاد روما لطريق الانتصارات بعد فترة من التخبط في النتائج، بعدما تغلب اليوم على كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإيطالي.

روما حل ضيفا على كالياري في إطار الجولة 22 من الدوري الإيطالي، واستطاع فريق العاصمة من تحقيق الفوز، ليتخطى مرحلة اهتزاز النتائج التي لازمته خلال الفترة الأخيرة.

وكان فريق المدرب رودي جارسيا قد فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري، كما أنه ودع مسابقة كأس إيطاليا على يد فيورنتينا من الدور ربع النهائي.

افتتح آدم لياييتش أهداف روما في الدقيقة 37، قبل أن يسجل ليوناردو باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وسجل باول مبوكو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 46 نقطة في المركز الثاني ويبقي على فارق السبع نقاط مع يوفنتوس المتصدر، والذي تغلب على ميلان أمس بثلاثة أهداف لهدف.

فيما تجمد رصيد كالياري عند 19 نقطة يحتل بهم المركز 17، بفارق نقطة واحدة عن المراكز التي قد تعصف به للهبوط في نهاية الموسم.