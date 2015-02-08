أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روما يعود للانتصارات بفوز مهم على كالياري

Google+ Print
روما يعود للانتصارات بفوز مهم على كالياري روما يعود للانتصارات بفوز مهم على كالياري

عاد روما لطريق الانتصارات بعد فترة من التخبط في النتائج، بعدما تغلب اليوم على كالياري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإيطالي.

روما حل ضيفا على كالياري في إطار الجولة 22 من الدوري الإيطالي، واستطاع فريق العاصمة من تحقيق الفوز، ليتخطى مرحلة اهتزاز النتائج التي لازمته خلال الفترة الأخيرة.

وكان فريق المدرب رودي جارسيا قد فشل في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات بالدوري، كما أنه ودع مسابقة كأس إيطاليا على يد فيورنتينا من الدور ربع النهائي.

افتتح آدم لياييتش أهداف روما في الدقيقة 37، قبل أن يسجل ليوناردو باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وسجل باول مبوكو هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد روما إلى 46 نقطة في المركز الثاني ويبقي على فارق السبع نقاط مع يوفنتوس المتصدر، والذي تغلب على ميلان أمس بثلاثة أهداف لهدف.

فيما تجمد رصيد كالياري عند 19 نقطة يحتل بهم المركز 17، بفارق نقطة واحدة عن المراكز التي قد تعصف به للهبوط في نهاية الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع