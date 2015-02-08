أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كوادرادو: سبب سرعتي هو الخوف من الساحرة التي تلاحقني

Google+ Print
كوادرادو: سبب سرعتي هو الخوف من الساحرة التي تلاحقني كوادرادو: سبب سرعتي هو الخوف من الساحرة التي تلاحقني

كشف خوان كوادرادو جناح نادي تشيلسي عن سبب غريب يجعله يركض بشكل سريع خلال المباريات وذلك بعد مشاركته مع الزرق في الفوز على حساب أستون فيلا بهدفين لهدف.

كوادرادو انتقل إلى تشيلسي في آخر يوم من سوق الانتقالات الشتوية قادما من فيورنتينا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى ذهاب محمد صلاح على سبيل الإعارة لفيولا لستة أشهر.

وتحدث الجناح الكولومبي بعد المباراة لصحيفة "ميرور" الإنجليزية قائلا: "أركض من 10 إلى 12 كيلومترات خلال المباراة الواحدة، لذلك أذهب للنوم بعد نهاية اللقاء مباشرة".

وأضاف"سبب سرعتي هذا بسبب الكابوس الذي ظل يطاردني منذ أن كنت طفلا، حيث كنت أحلم بأنني أركض بشكل مسرع للهرب من الساحرة التي تلاحقني".

وتابع "عندما تكون على وشك الإمساك بي فإنني أنهض من النوم مباشرة"، وأتم"إلى الآن تلك الساحرة لم تفلح في الإمساك بي مطلقا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع