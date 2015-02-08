كوادرادو: سبب سرعتي هو الخوف من الساحرة التي تلاحقني

كشف خوان كوادرادو جناح نادي تشيلسي عن سبب غريب يجعله يركض بشكل سريع خلال المباريات وذلك بعد مشاركته مع الزرق في الفوز على حساب أستون فيلا بهدفين لهدف.

كوادرادو انتقل إلى تشيلسي في آخر يوم من سوق الانتقالات الشتوية قادما من فيورنتينا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى ذهاب محمد صلاح على سبيل الإعارة لفيولا لستة أشهر.

وتحدث الجناح الكولومبي بعد المباراة لصحيفة "ميرور" الإنجليزية قائلا: "أركض من 10 إلى 12 كيلومترات خلال المباراة الواحدة، لذلك أذهب للنوم بعد نهاية اللقاء مباشرة".

وأضاف"سبب سرعتي هذا بسبب الكابوس الذي ظل يطاردني منذ أن كنت طفلا، حيث كنت أحلم بأنني أركض بشكل مسرع للهرب من الساحرة التي تلاحقني".

وتابع "عندما تكون على وشك الإمساك بي فإنني أنهض من النوم مباشرة"، وأتم"إلى الآن تلك الساحرة لم تفلح في الإمساك بي مطلقا".