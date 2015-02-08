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ستوك سيتي يخطف التعادل من نيوكاسل

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ستوك سيتي يخطف التعادل من نيوكاسل ستوك سيتي يخطف التعادل من نيوكاسل

(إفي): فشل نيوكاسل يونايتد في الحفاظ على تقدمه بملعبه أمام ستوك سيتي ليتعادلا بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم التقدم المتأخر لأصحاب ملعب سانت جيمس بارك عبر جان كولباك قبل نهاية اللقاء بربع الساعة، إلا أن الضيوف خطفوا التعادل في الثواني الأخيرة بواسطة المخضرم بيتر كراوتش.

بهذه النتيجة يظل الفريقان في منتصف الجدول، حيث يحتل ستوك سيتي المركز العاشر برصيد 33 نقطة، متفوقا بمركز ونقطتين عن نيوكاسل.

وينتظر أن يستضيف ستوك سيتي في الجولة القادمة حامل اللقب مانشستر سيتي ووصيف الترتيب، بينما يحل نيوكاسل ضيفا على كريستال بالاس.

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