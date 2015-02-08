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كاسياس يطلب السماح من جمهور ريال مدريد

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كاسياس يطلب السماح من جمهور ريال مدريد كاسياس يطلب السماح من جمهور ريال مدريد

طلب إيكير كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السماح من مشجعي الفريق الملكي بعد الخسارة الثقيلة التي مني بها في الدربي أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد تعرض لهزيمة مفاجئة بأربعة أهداف لهدف أمام أتليتكو مدريد في ملعب فيسنتي كالديرون لحساب الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأكد كاسياس في تصريحاته للصحفيين أن أتليتكو قدم مباراة كبيرة جدا، موضحا أن فريقه لم يستطيع تقديم أي شيء يذكر خلال ذلك اللقاء.

وأكمل "كانت هزيمة صعبة جدا، نتحمل المسؤولية عن كل شيء حدث خلال المباراة، أود أن أعتذر لكل جماهيرنا عن كل ما بدر منا في اللقاء".

ووعد قائد الفريق الملكي مشجعي ناديه على أنهم سوف يعملون خلال الأيام المقبلة على التعلم من أخطائهم التي حدثت خلال المباراة حتى يتم تلافي حدوثها في اللقاءات المقبلة.

يذكر أن ريال مدريد مازال يحتل صدارة جدول الدوري الإسباني رغم الهزيمة بفارق أربع نقاط عن برشلونة وأتليتكو مدريد، وللفريق الكتالوني لقاء يقام اليوم أمام أتلتيك بلباو.

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