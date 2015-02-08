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نابولي يضرب أودينيزي بثلاثية

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نابولي يضرب أودينيزي بثلاثية نابولي يضرب أودينيزي بثلاثية

(إفي): فاز نابولي اليوم على ضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف نابولي في المباراة التي احتضنها ملعب سان باولو كل من درايس ميرتينز (ق8) ومانولو جابياديني (ق21) وسيرل تيريو (ق59) بطريق الخطأ في مرماه، فيما أحرز نفس اللاعب هدفا لفريقه (ق27).

وبفوز نابولي ارتفع رصيده لـ42 نقطة معززا موقعه في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع وسامبدوريا الخامس، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 26 نقطة في المركز الـ12.

وكان سامبدوريا تعادل اليوم مع ساسولو بهدف لمثله ليفقد المركز الرابع الذي صعد إليه فيورنتينا بعد الفوز على أتالانتا بنتيجة 3-2 في المباراة التي شهدت المشاركة الأولى للمصري محمد صلاح مع الـ"فيولا".

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