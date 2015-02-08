4 مارس المقبل أولى جلسات طلب رد نجلي مبارك ضد مستشار التحقيق بالكسب غير المشروع

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 4 مارس المقبل لنظر الطلب المقدم من علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ضد مستشار التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المستشار أسامة ابو صافى، وذلك لادعاءهم بوجود خصومة شخصية مع المستشار أبو صافى.كما حددت المحكمة الدائرة 29 مدنى برئاسة المستشار أحمد لبيب سماح وعضوية المستشاريين سيف الله محمد كسيبه ومحمود سيد يوسف لنظر طلب الرد.

وكان دفاع نجلى مبارك قد تقدم بطلب لرد قاضي التحقيق فى تاريخ 19 يونيو الماضي، واتهموا مستشار التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بإصدار قرار بحبس علاء وجمال، احتياطيا فى يونيو 2014 على ذمة تحقيقات ثبت عدم صحتها من قبل أجراها مستشار آخر بالجهاز فى منتصف 2012.