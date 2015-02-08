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بدء وصول الكتاب المدرسي وتسليمه للطلاب بالسويس

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بدء وصول الكتاب المدرسي وتسليمه للطلاب بالسويس بدء وصول الكتاب المدرسي وتسليمه للطلاب بالسويس

مديرية التربية والتعليم بالسويس

قال أيمن سمير المسئول الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس أن المديرية بدأت تتلقي الكتب الدراسية الخاصة بالطلاب للفصل الدراسي الثاني وبالفعل تم أستلام الطلاب هذه الكتب فى عدد كبير من المدارس.

أضاف سمير فى بيان إعلامي أن محافظ السويس قام اليوم بعمل جولة موسعة بعدد من المدارس للتأكد من أنتظام الدراسة في مدارس المحافظة و التي يبلغ عددها 392 مدرسة تستقبل ما يقرب من 140 ألف طالب رافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالسويس و محمد خزيم مدير العلاقات العامة بالمديرية.

تابع بدأت جولته التفقدية بمخازن الكتب بالصباح في حضور المهندس أحمد عباس مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية و قام هناك بوضع حجر أساس مخزنين جديدين للكتب بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه يتم تسليمهما يوليو القادم بعدها توجه اللواء السروى إلي مدرسة السويس الصناعات الزخرفية بنات لمتابعة بدء الدراسة و التأكد من وصول الكتاب المدرسي للطالبات كما اطمئن على سير أعمال البناء للمبني التعليمي الجديد الذي يتم إنشاءه داخل المدرسة يستوعب 9 فصول بتكلفة إجمالية مليون و 520 ألف جنيه ينتهي العمل به منتصف سبتمبر القادم.

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