بالصور..تجمهر أولياء مدرسة بأسوان احتجاجًا علي أبنائهم لمدرستين مختلفتين‎

​تجمهر أولياء أمور مدرسة أبطال بدر الصباحية بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان احتجاجا علي نقل أبناءهم التلاميذ لمدرستين مختلفتين عقب صدور قرار لإزالة مدرسة أبطال بدر.

وأكد أولياء الأمور ان مدرسة أبطال بدر الإبتدائية تضم 1200 تلميذا وتم نقل تلاميذ الفرق الأولى والثانية والثالثة الإبتدائي الي مدرسة أبطال أكتوبر بينما تم نقل باقي الفرق الرابعة والخامسة والسادسة الإبتدائي الي مدرسة أخرى وهي مدرسة الحسن بن الهيثم مما يؤدي الي تشتت أبناء الأسرة الواحدة الذين كانوا يتواجدوا سويا في مدرسة واحدة.

واضافوا الي أن الوصول الي مدرسة الحسن بن الهيثم يتطلب عبور التلاميذ لشارع مزدحم بالسيارات مما يهدد حياه هؤلاء التلاميذ صغار السن،علاوةعلي ان ثلاثة تلاميذ أصيبوا بجروح اليوم داخل المدرسة بعد ان رشقهم الأطفال المقيمين خلف مدرسة الحسن بن الهيثم بالحجارة وتم نقل التلاميذ المصابين لمستشفي أسوان الجامعي.

وطالبوا بان يتم نقل جميع طلاب مدرسة أبطال بدر بالكامل الي مدرسة أبطال أكتوبر كفترة مسائية بدلا من توزيع الطلاب علي مدرستين .

ومن جانبهم قرر المسئولون بإدارة أسوان التعليمية دمج تلاميذ مدرسة أبطال بدر بالكامل داخل مدرسة أبطال أكتوبر كفترة مسائية لحل الازمة​​و إستجابة لاحتجاجات ورغبات أولياء الأمور.