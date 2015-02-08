عيسى يصدر العدد الأول من أول جريدة رأي يومية على الإطلاق في مصر والعالم العربي

يصدر غدًا الإثنين الموافق 9 فبراير أول عدد لجريدة “المقال” والتي يترأس تحريرها الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى.

وتعتبر “المقال” أول جريدة رأي يومية على الإطلاق في مصر والعالم العربي، أي أنها جريدة متخصصة في نشر المقالات والتحليلات فقط.

ويحتوي العدد الأول لجريدة المقال على موضوعات عديدة ومثيرة في مختلف الأفسام أهمها، في السياسة “زيارة الرئيس بوتين إلى مصر”، والرياضة “مناقشة وضع المدير الفني الإسباني جاريدو مع النادي الأهلي”.

أما رئيس التحرير إلبراهيم عيسى فقد كتب مقال بعنوان “لكن النبي لم يكن سنيًا”.

المقال جريدة تصدر يوميًا بسعر جنيه واحد.