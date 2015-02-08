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جنايات المنيا تؤيد إعدام ربة منزل وعشيقها بعد أخذ رأي المفتي

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جنايات المنيا تؤيد إعدام ربة منزل وعشيقها بعد أخذ رأي المفتي جنايات المنيا تؤيد إعدام ربة منزل وعشيقها بعد أخذ رأي المفتي
أيدت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح رئيس الدائرة الرابعة حكم الإعدام على سيدة وعشيقها, وغرامة 10 ألاف جنيه مصاريف محكمة،وذلك بعد أخذ رأي فضية مفتي الجمهورية.وتعود أحداث القضية إلى الأول من شهر مارس 2013 بمدينه  مطاى حيث اشتركت زوجه المجنى عليه وتدعى انتصار مرعى عبد الرحيم والمتهم السيد محمد أحمد بقتل زوجها داخل منزله من خلال استخدام إله حادة عبارة عن فاس حديد وعصاه كانت بحوزة المتهمة بعد اكتشاف المجنى عليه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وشريكها.

وكشفت التحريات إلى أن المتهمين كأنا يمارسان الرذيله داخل منزل المجنى عليه حال غيابه عن المنزل وأكدت التحريات أن المتهم الثانى عشيق المتهمه دخل  منزل المجنى عليه بحجة أنه يدين زوجته بمبالغ مالية إلا أن شهود الإثبات أكدوا أن ثمة علاقة غير شرعية بين المتهمين على مدار عامين كاملين وبعد اكتشاف المجنى عليه العلاقة  تربص بالمتهم الثانى وشاهد زوجته تمارس الرذيله مع عشقيها المتهم الثانى الأمر الذى ترتب عليه قيام الزوجة وعشيقها بقتل زوجها وممارسة الرذيلة أمام بعد قتلها وقد شمل قرار الإحالة إلى الجنايات أن المتهمين اتفقا بالاجماع واشتركا فى مقتل المجنى عليه داخل منزله  مع سبق الإصرار والترصد والاجهاض على نفس بشرية وزهق الروح بدون وجه حق  وعقد النيه والعزم على مقتل الزوج والتخلص منه بهدف الزواج بعد وفاته.

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