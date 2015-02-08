أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السفير المصري باليمن يستقبل وفدًا من جماعة الحوثي

Google+ Print
السفير المصري باليمن يستقبل وفدًا من جماعة الحوثي السفير المصري باليمن يستقبل وفدًا من جماعة الحوثي

 

عبد الملك بدر الدين الحوثي

استقبل سفير لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي، اليوم الأحد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس السياسى لجماعة أنصار الله الحوثيين حسين العزى والوفد المرافق له بمقر السفارة المصرية بصنعاء بناء على طلبهم.
> وصرح الدكتور الشرقاوي بأن العزى شرح وجهة نظر الوفد في التطورات التي حدثت في اليمن خلال الفترة الماضية خاصة وأن الجماعة تقدر دور مصر الريادي في المنطقة العربية كما أنهم متأكدون من اهتمام مصر بأمن واستقرار اليمن.

وقال السفير إنه شرح للعزى موقف مصر إزاء التطورات والذي يقوم على الحفاظ على كيان الدولة اليمنية ووحدة أراضيها وسيادتها..موضحًا أن أمن اليمن مرتبط بالأمن القومي العربي والمصري كما أن مصر حريصة على أن يتجاوز اليمن أزمته الحالية والوصول لبر الأمان.
> وقد أعرب السفير المصري عن ثقته في حكمة اليمنيين وقدرتهم على تجاوز الأزمة الحالية من خلال الحوار وتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي توافقت عليه كل الأطراف واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

كما أكد حرص مصر على العلاقات مع الدولة اليمنية في إطار المصالح المشتركة والحفاظ على الرصيد الحضاري والثقافي والاقتصادي وذكرى الدماء الذكية المصرية واليمنية التي خضبت تراب اليمن الشقيق في ثورة 1962.
> وأشار إلى أن مسئول أنصار الله أكد أهمية الدور المصري، مشيدًا باستمرار السفير وأعضاء السفارة المصرية في أداء مهامهم على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.
> وكان السفير المصري قد استقبل في وقت سابق اليوم الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام اليوم بمقر السفارة المصرية كما استقبل منذ يومين عبد الله نعمان أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وذلك في إطار حرصه على إجراء اتصالات مع مختلف القوى السياسية اليمنية وحثهم على إعلاء مصلحة اليمن بدون النظر إلى أي أعتبارات سياسية أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport