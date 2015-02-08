السفير المصري باليمن يستقبل وفدًا من جماعة الحوثي

استقبل سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوي، اليوم الأحد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس السياسى لجماعة أنصار الله الحوثيين حسين العزى والوفد المرافق له بمقر السفارة المصرية بصنعاء بناء على طلبهم.

> وصرح الدكتور الشرقاوي بأن العزى شرح وجهة نظر الوفد في التطورات التي حدثت في اليمن خلال الفترة الماضية خاصة وأن الجماعة تقدر دور مصر الريادي في المنطقة العربية كما أنهم متأكدون من اهتمام مصر بأمن واستقرار اليمن.

وقال السفير إنه شرح للعزى موقف مصر إزاء التطورات والذي يقوم على الحفاظ على كيان الدولة اليمنية ووحدة أراضيها وسيادتها..موضحًا أن أمن اليمن مرتبط بالأمن القومي العربي والمصري كما أن مصر حريصة على أن يتجاوز اليمن أزمته الحالية والوصول لبر الأمان.

> وقد أعرب السفير المصري عن ثقته في حكمة اليمنيين وقدرتهم على تجاوز الأزمة الحالية من خلال الحوار وتنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي توافقت عليه كل الأطراف واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

كما أكد حرص مصر على العلاقات مع الدولة اليمنية في إطار المصالح المشتركة والحفاظ على الرصيد الحضاري والثقافي والاقتصادي وذكرى الدماء الذكية المصرية واليمنية التي خضبت تراب اليمن الشقيق في ثورة 1962.

> وأشار إلى أن مسئول أنصار الله أكد أهمية الدور المصري، مشيدًا باستمرار السفير وأعضاء السفارة المصرية في أداء مهامهم على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.

> وكان السفير المصري قد استقبل في وقت سابق اليوم الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام اليوم بمقر السفارة المصرية كما استقبل منذ يومين عبد الله نعمان أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وذلك في إطار حرصه على إجراء اتصالات مع مختلف القوى السياسية اليمنية وحثهم على إعلاء مصلحة اليمن بدون النظر إلى أي أعتبارات سياسية أخرى.