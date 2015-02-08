خالد جلال يحتفل بتخرج الدفعة الأولى من “استوديو المواهب” الخميس المقبل

يحتفل مدير مركز الإبداع المخرج خالد جلال بتخرج الدفعة الأولى من مشروع ” أستوديو المواهب ” ، وذلك فى السابعة مساء الخميس 12 فبراير بالمسرح الصغير بدار الأوبرا.

الحفل يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، وبحضور رئيس صندوق التنمية الثقافية م.محمد أبو سعدة ،حيث يتم تخريج 60 من الكبار والأطفال من أقسام التمثيل، الأخراج، الغناء ،البالية، الرقص المعاصر ، التصوير الفوتوغرافى.

و يقدم المبدعون فى كل فرع عرضاً قصيراً وينتهى بجزء من العرض المسرحى” بعد الليل” صياغة وإخراج خالد جلال، والذى حضره وأشاد به العديد من الفنانون ،و منهم يسرا، محمود عبد العزيز،اٍسعاد يونس ، نبيله عبيد، سميرة أحمد، الهام شاهين، أحمد السقا، النجم العالمى عمر الشريف والمخرج الكبير سمير سيف

كما أشاد بالعرض النقاد امال بكير، عبلة الروينى، أمينه الشريف، نهاد صليحه والاٍعلاميون مجدى الجلاد، رولا خرسا، خيرى رمضان، يوسف الحسينى، أمام عمر،و يحضر الحفل عدد من النجوم والاٍعلاميين .