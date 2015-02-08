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السيسي يبحث مع وزير الكهرباء تركيب عدادات مدفوعة مسبقًا فى المساكن الجديدة

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السيسي يبحث مع وزير الكهرباء تركيب عدادات مدفوعة مسبقًا فى المساكن الجديدة السيسي يبحث مع وزير الكهرباء تركيب عدادات مدفوعة مسبقًا فى المساكن الجديدة

عبد الفتاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية مع المهندس محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع عددا من المشروعات الرامية إلى تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال إدخال محطات جديدة للخدمة في إطار الشبكة القومية، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء من خلال برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، إضافة إلى التوجه في توليد الكهرباء نحو الطاقات المتجددة.

كما استعرض وزير الكهرباء الخطوات الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس بترشيد استهلاك الطاقة عبر الاعتماد على اللمبات الموفرة وتخفيض استهلاك إنارة أعمدة الشوارع، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة سرقة التيار الكهربائي، والعمل على تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع فى المساكن الجديدة.

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