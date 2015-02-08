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الكولومبي مارتينيز يسجل الهدف رقم 5000 في تاريخ بورتو البرتغالي

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الكولومبي مارتينيز يسجل الهدف رقم 5000 في تاريخ بورتو البرتغالي الكولومبي مارتينيز يسجل الهدف رقم 5000 في تاريخ بورتو البرتغالي

جاكسون مارتينيز

دخل المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز تاريخ نادي بورتو البرتغالي من أوسع أبوابه بتسجيله الهدف رقم 5000 في جميع المنافسات التي خاضها الفريق.

وأعلن نادي بورتو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دخول مهاجمه الكولومبي التاريخ، كما عبر اللاعب عن امتنانه للدعم الذي تلقاه.

وقال اللاعب الذي حمل شارة القيادة في مباراة موريرنسي “2-0″ الليلة الماضية، “أشكر النادي على الفرصة التي منحها لي لأكون جزء من تاريخه”.

وبات مارتينيز “29 عامًا” ثاني أكثر لاعب محترف تسجيلا للأهداف مع فريق بورتو برصيد 62 هدفا خلف البرازيلي ماريو جارديل “130 هدفًا”.

وكان جارديل قد سجل الهدف رقم 4000 في تاريخ بورتو عندما كان يلعب في صفوفه من عام 1996 إلى 2000.

ورفع بورتو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بالدوري البرتغالي، ليواصل ملاحقة بنفيكا المتصدر بـ49 نقطة.

وكالات

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