هيئة الإسعاف المصرية تكرم مدير إسعاف المنيا وتضم 104 سيارة لـ44 نقطة تمركز

شهد اللواء صلاح الدين، زيارة محافظ المنيا، واللواء أسامه متولي، مدير الأمن الاحتفال، الذي نظمته هيئة الإسعاف المصرية، للدكتور محمد عبده مدير إسعاف المنيا، تكريمًا وعرفانًا بما قدمه خلال سنوات عمله.

من جانبه، أشاد المحافظ بالتكريم، وقال أنه يمثل الشعب المصري، في عودة القيم والأخلاق الحميدة التي تعودنا عليها، مثل احترام وتبجيل الكبير، والوفاء للآخرين، والتفاني والإخلاص في العمل.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية، تمثل نموذجًا مضيئًا في الحياة المصرية، وأنها استطاعت أن تطور من أدائها، من خلال إتباع الأسلوب الجماعي في العمل، مع الأخذ بالأساليب العلمية الحديثه، والتدريب المستمر للمحافظة علي أداء خدمه مميزه، حيث لعب مرفق الإسعاف دورًا هامًا في حماية المواطنين.

قال أحمد الأنصاري، رئيس هيئه الإسعاف المصرية، إن العاملين بمرفق الإسعاف، تحملوا العبء الأكبر فيما نشهده اليوم من أحداث، وما يجري علي الساحة المصرية من أحداث، تستوجب تواجدهم لإسعاف المصابين، وتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكدًا أننا نشد علي أيديهم، لتقديم الخدمة لمصاب ينتظر الخدمة الطبية بنبل وسمو.

أكد اللواء أسامه متولي -مدير الامن- أن العاملين بمرفق الإسعاف، رجال شرفاء، يقومون علي المهنة بكل عطاء وجهد، وهذا التكريم، يمثّل وفاءً لرجال مخلصين، يؤدون عملهم علي أكمل وجه.

ويضم مرفق إسعاف المنيا 44 نقطة تمركز، بها 104 سيارة إسعاف منها 70 سيارة تمثل النموذج الجديد، و34 للنموذج القديم .

هذا وقد بدأ الاحتفال، بالوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب، من رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة، فالدكتور محمد عبده، هو والد الشهيد الرائد أحمد محمد عبده، والذي استشهد في 25 يناير 2014، مع أربعة آخرين، عندما استهدفت طائر هليكوبتر تابعه للقوات الجوية المصرية، كان يستقلها أثناء قيامها بعملية عسكرية في شمال سيناء، ضد العناصر التكفيرية والتخريبية المتطرفة.​