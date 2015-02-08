تأجيل محاكمة 22 محامي متهمين في قضية بمحاولة اقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 22 محامياً، متهمين بمحاولة إقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي، والإعتداء علي رئيس المحكمة، وتعطيل منشأه عامة وإثارة الشغب، لجلسة اليوم الثالث من دور أبريل المقبل، للإطلاع وتقديم المذكرات، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.

وطالب سامح عاشور، النقيب العام للمحامين هيئة المحكمة، بتأجيل الحكم، لحين تقديم باقي المذكرات والأوراق، وإقرار التصالح بين المحامين، ومقيم الدعوى الجنائية ضد المحامين المتهمين.

يذكر أن، مشادات كلامية، وقعت بين عدد من المحامين، وأحد القضاة بمركز مطاي، وقال المحامين وقتها، أن القاضي يسئ معاملتهم، ولايعطيهم الحق الكامل فى الدفاع عن موكيلهم، ومنع بعضهم القاضي من إداء عمله داخل المحكمة فى شهر أبريل من عام 2013، ومنعوا المواطنين من دخول المحكمة، وقاموا بتنظيم وقفة إحتجاجية، إعتراضاً على معاملة القاضى للمحامين.