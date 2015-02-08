أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة 22 محامي متهمين في قضية بمحاولة اقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي

Google+ Print
تأجيل محاكمة 22 محامي متهمين في قضية بمحاولة اقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي تأجيل محاكمة 22 محامي متهمين في قضية بمحاولة اقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 22 محامياً، متهمين بمحاولة إقتحام قاعة محكمة الجنح بمركز مطاي، والإعتداء علي رئيس المحكمة، وتعطيل منشأه عامة وإثارة الشغب، لجلسة اليوم الثالث من دور أبريل المقبل، للإطلاع وتقديم المذكرات، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين.

وطالب سامح عاشور، النقيب العام للمحامين هيئة المحكمة، بتأجيل الحكم، لحين تقديم باقي المذكرات والأوراق، وإقرار التصالح بين المحامين، ومقيم الدعوى الجنائية ضد المحامين المتهمين.

يذكر أن، مشادات كلامية، وقعت بين عدد من المحامين، وأحد القضاة بمركز مطاي، وقال المحامين وقتها، أن القاضي يسئ معاملتهم، ولايعطيهم الحق الكامل فى الدفاع عن موكيلهم، ومنع بعضهم القاضي من إداء عمله داخل المحكمة فى شهر أبريل من عام 2013، ومنعوا المواطنين من دخول المحكمة، وقاموا بتنظيم وقفة إحتجاجية، إعتراضاً على معاملة القاضى للمحامين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا