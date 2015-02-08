القمصان القصيرة هوس النجمات الجديد:ما رأيك بهذه الموضة؟

في كلّ موسم، تتفوّق موضة على أُخرى، وتصبح المفضّلة لدى النساء والنجمات أيضاً. وصيحة القمصان القصيرة كانت رائجة منذ الموسم الماضي وما زالت إلى الآن من الأقوى، وقد رأينا الكثيرات من النجمات وقد تبنّينها، لمناسباتهنّ الرسميّة وعلى السجادة الحمراء.

وهذه الموضة تعود في الأصل إلى فترة الثمانينيّات، حين كانت النساء يرتدينها – وخاصة الواسعة منها- في النادي الرياضي، أو مع السراويل ذات الخصر العالي، وبشكل خاص الجينز. غير أنّ مصمّمي الأزياء طوّروها هذا العام وابتكروا منها أشكالاً رائعة، ضيقة وواسعة، تصلح لمختلف المناسبات الرسميّة واليوميّة. ومن النجمات اللواتي تألقن بهذه الموضة Jessica Alba التي كثيراً ما تختارها. وKim Kardashian التي تبرز من خلالها خصرها النحيف. وميريام فارس التي رأيناها فيها في أكثر من مناسبة، وكذلك مايا دياب أيضاَ. وعارضات الأزياء من اللواتي يفضّلن هذه الصيحة، وخاصة أنها تناسبهنّ، كونهنّ يمتلكن بطوناً مشدودة وخصراً نحيفاً. وكذلك الممثلة التركيّة الجميلة Tuba Buyukustun رأيناها في هذه القمصان القصيرة، وقد ناسبتها تماماً، وخاصة على إطلالتها من الدانتيل.

ما رأيك بصيحة القمصان القصيرة هذه؟ وهل تعتقدين أنّها جميلة أو مبالغ فيها، وهل تتجرّئين على اعتمادها بإطلالاتك الرسميّة عوضاً عن الفستان؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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