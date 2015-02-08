خالد المناوي رئيسًا لغرفة شركات السياحة في دورتها الجديدة بالتزكية

فاز الدكتور خالد المناوي بمنصب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالتزكية، اليوم الأحد، وذلك في أعقاب الاجتماع الأول لمجلس إدارة الغرفة.

كما أسفر الاجتماع عن اختيار كلا من نورا علي بمنصب نائب الرئيس ونادر عياد نائب ثاني.. فيما فاز أحمد إبراهيم بمنصب أمين الصندوق.

وأعرب الدكتور خالد المناوي عن سعادته بالروح التي سادت الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تفاهما كبيرا بين الأعضاء ويبشر بدورة ناجحة تحقق أمال وطموحات القطاع السياحي بأثره.

وشدد المناوي على أن مجلس الإدارة الجديد يدرك حجم التحديات التي تواجه صناعة السياحة بصفة عامة وشركات السياحة بصفة خاصة في كافة الأنشطة.

ويسعى المجلس للتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق صالح القطاع وتذليل العقبات أمام الشركات.. وفي مقدمة تلك الجهات بالطبع وزارة السياحة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها وأيضًا الاتحاد والغرف السياحية.

وأعلن المناوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون وتكاتف جميع أعضاء الغرفة لمواجهة التحديات الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة مهما بلغ من قوة لا يستطيع وحده تحقيق أهداف الغرفة ومواجهة التحديات إلا من خلال جمعية عمومية قوية ومتعاونة ومتكاتفة وهو ما يتوافر في أعضاء الجمعية العمومية للغرفة.

وأكد أن أهم أسس العمل في المجلس الجديد إتاحة الفرضة كاملة لمشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية في كافة الأنشطة واللجان بالغرفة لخلق أفكار مبتكرة تواجه التحديات الحالية.

كما شدد المناوي على أن المجلس سوف يبني على ما تم من إنجازات من مجالس الإدارات في كافة الدورات السابقة للغرفة والعمل على تعظيم الإيجابيات التي تحققت ومحاولة علاج أي قصور أو مشاكل.

كما سيعمل المجلس على أستمرار التطور الكبير الذي حدث في الأداء الإداري بالغرفة وتوفير كافة السبل التي تضمن نجاح الجهاز الإداري في عمله على أكمل وجه وبما يصب في النهاية في مصلحة الشركات وخدمتها.