محافظ بورسعيد يلتقي بالإعلامين عقب أداؤه لليمين الدستوري

التقى اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، بالاعلاميين ببورسعيد، بعد أن ادى اليمين امس.

و قال اللواء مجدي -في اللقاء- الان الإعلام و التواصل معه ضروري، باعتباره المرأه التي تظهر المشاكل الموجودة ببورسعيد، مشيراً إلي أن الأثناء الأجهزة التنفيذية، والاعلام في قارب واحد، للوصل إلي حل مشاكل المواطنين.

وأعرب المحافظ الجديد، علي شكره لرئيس الجمهورية، علي الثقة التي أولاها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزير الحكم المحلي في شخصه، مشيراً إلي استعداده، لبذل كل جهده من أجل بورسعيد، التي ولد بها و يعيش بين أهلها.

و تناول اللقاء مشاكل بورسعيد، و قال المحافظ، ان مشكلة اللإسكان و مشكلة العاملين بالتجارة، و الكساد الموجود ببورسعيد، وهما أهم المشاكل الرئيسية، مشيراً إلي وجود مشاكل أخري سيم ترتيب اولويات كل منها من أجل المواطن.

و أكد المحافظ إلي انه، لا تستر علي الفساد و الفاسدين، مؤكداً اقتلاع جذور الفساد مهما كانت.

و اشار المحافظ انه، سيعقد جلسات مع اللواء سماح قنديل، المحافظ السابق لمغرفة ما وصل اليه من مهمام و مشاكل، للتواصل الي ما انتهي اليه محافظ بورسعيد.

و وجه المحافظ الجديد، شكره إلي اللواء سماح قنديل، مشيراً إلي بذله جهداً كبيراً، اثناء توليه زمام الامور بالمحافظة.

و وعد المحافظ، بحل مشاكل المواطنين، في حدود الإمكانيات المتوافره له.

المراسل/جمال نوفل