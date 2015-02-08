رئيس الوزراء يتفقد المعرض الدولي لصناعة الأثاث والمفروشات

قام المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى المعرض الدولى لصناعة الأثاث والمفروشات ( فيرنكس)، يرافقه وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تختتم اليوم فعاليات الدورة التاسعة له والتى بدأت يوم 5 فبراير الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وينظمه المجلس التصديرى للأثات بالتعاون مع كل من جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث بإتحاد الصناعات، ومركز تحديث الصناعة، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية.

وتجول المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى ارجاء المعرض، حيث أكد أن هذا المعرض يعتبر حديث المدينة، لما يتمتع به من سمعه طيبة، وتنوع للمعروضات، فضلاً عن جودتها.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات اليدوية المعروضة من فخار، وزجاج ، ومفروشات، وأًضاف محلب أن إحتواء المعرض على مجموعة كبيرة من منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمشغولات اليدوية، إنما يسهم فى تحويل الاقتصاد الغير رسمى إلى اقتصاد رسمى، ويزيد من فرص العمل المتاحة بإعتبار أن صناعة الاثاث من الصناعات كثيفة العمالة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أنه يتم حالياً دراسة مقترح تنظيم معرض للمنتجات اليدوية على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى سيقام فى مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

من جانبهم، أشاد العارضون بحسن التنظيم الذى شهدوه خلال المعرض، وعرض أحد العارضين على رئيس الوزراء لوحة فنية مكتوب عليها ” تحيا مصر”، وعلم مصر، حيث أكد أن الجميع يقف بجانب الحكومة فى الجهود المبذولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة فى كافة ربوع الجمهورية، وكذا فى مواجهة الارهاب.

يشارك فى المعرض هذا العام حوالى 180 شركة عارضة من كبريات الشركات العاملة فى مجال الأثاث والمفروشاتت على المستوى المحلى والدولى، كما يصاحب المعرض إقامة عرض لإبداعات المبتكرين الشباب من خلال جناح خاص يحمل إسم” Design Hup” وذلك بهدف إستعراض أفكارهم الحديثة ونماذج من أعمالهم، بالاضافة إلى منح فرصة أكبر لصغار المنتجين من أصحاب الورش والتجمعات الصناعية الصغيرة لعرض منتجاتهم جنباً إلى جنب مع منتجات المصانع الكبيرة وهو ما يضيف أهمية لهذا المعرض الدولى المتخصص.

أ ش أ