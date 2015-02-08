محمد بن راشد يفتتح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بضيوف دولة الإمارات الذين تستضيفهم القمة الحكومية من مسؤولين حكوميين ورؤساء للهيئات الدولية ومتخصصين والتي تعقد تحت شعار " استشراف حكومات المستقبل " .

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تصريح له أن القمة الحكومية بدأت كبيرة .. وتطورت للعالمية .. ورسخت الإمارات وجهة دولية للتطوير الحكومي.

و افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله بمرافقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بمدينة جميرا مساء اليوم "متحف المستقبل " الذي تقيمه القمة الحكومية بشكل سنوي لاستعراض الجيل الجديد من الخدمات في حكومات المستقبل ويضم تصورات مستقبلية للخدمات في القطاعات التعليمية والصحية وتخطيط المدن الذكية وعمل على تنفيذه أكثر من 180 مهندسا ومصمما وخبيرا حكوميا بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالمية وشركات متخصصة في الابتكارات المستقبلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال افتتاحه المتحف " الابتكار هو مفتاح الازدهار.. والحكومات مطالبة بالاستثمار في الأبحاث والتطوير والابتكارات أكثر من غيرها لأنها معنية بتطوير حياة البشر أكثر من غيرها.. وتطوير نوعية الحياة لا يأتي بغير هذا الطريق.. الابتكار اليوم ليس اختبارا بل ضرورة تمليه عليك سرعة التغيرات التي يمر بها العالم ".

واضاف سموه "استقرار الدول مفتاحه التنمية الحقيقية للشعوب .. والتنمية لا تستمر إلا بتطوير بيئة تحفز على الابتكار لإيجاد حلول لكافة التحديات التنموية" .

وقال سموه " نطمح أن تكون القمة الحكومية اساسا يمكن أن تبني عليه دول العالم تعاونا مشتركا في موضوع التطوير الحكومي وأن تكون هذا اللقاء السنوي للعديد من حكومات العالم بداية لتعاون دولي واسع للتركيز على التحديات التنموية التي تواجه العالم بطريقة مختلفة وجديدة وبالشراكة مع القطاع الخاص ومع معاهد الأبحاث والجامعات العالمية الكبرى ".

وقال سموه " نفتتح اليوم متحف المستقبل .. والمستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه .. المستقبل لا يُنتظر .. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم ".

حضر الافتتاح معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنظيمية للقمة الحكومية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة أحمد بن بيات رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

ويضم متحف المستقبل الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤية مستقبلية للخدمات التعليمية والصحية والمدن الذكية.. ويضم مختبرا للبحث والتصميم والابتكار خاص بالجهات الحكومية.. كما يضم المتحف تصورا مستقبليا للشوارع الذكية التي تتحدث للسكان وترشدهم وتوفر لهم كافة المعلومات التي يحتاجونها بالإضافة لتصور فريد من نوعه تم تطويره بالتعاون مع جامعة - MIT - يعرف باسم " للسحابة الشخصية" التي توفر تبريدا شخصيا وتتبع صاحبها عبر أجهزة استشعار عالية الدقة.

ويضم المتحف ايضا "فيتزانيا" ..وهو عالم لألعاب الأطفال وإجراء الفحوصات الطبية في نفس الوقت ..بالإضافة للمقهى الصحي الذي يوفر أدوية طبية بطريقة آنية مصممة لكل شخص.. كما يضم مجسما للروبوت العملاق الذي يوفر حلولا للمصابين وأصحاب الإعاقات الطبية .. وأصحاب المهن الخطرة.

والتقى صاحب السمو ايضا بأسيمو .. الروبوت الأكثر تقدما عالميا الذي طورته شركة هايونداي الذي استعرض قدراته أمام سموه.

ويضم المتحف ايضا المختبر المدرسي المستقبلي " يأخذ الطلاب في رحلة لأي مكان في الكون بالصوت والصورة والمعلومة".