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بالصور.. ضبط 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات أثناء حملة مرورية ببورسعيد

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بالصور.. ضبط 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات أثناء حملة مرورية ببورسعيد بالصور.. ضبط 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات أثناء حملة مرورية ببورسعيد

سائقين خضعوا للاختبار

قاد اللواء اسماعيل عز الدين – مساعد وزير الداخلية، بمدير أمن بورسعيد- حملة مكبرة، لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدرات، بطريق بورسعيد/الإسماعيلية.

قامت بها إدارة مرور بورسعيد بقيادة العميد محمد درويش، مدير إدارة مرور بورسعيد، والرائد حسن السخرى، رئيس مباحث المرور، بمشاركة طبيب من مديرية الصحة، حيث تم إجراء التحاليل اللازمة لـ 17 سائق، أسفرت النتيجة عن ضبط 5 حالات عينة ايجابية.

وجه اللواء أسماعيل عز الدين -مساعد وزير الداخلية – مدير أمن بورسعيد، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة، و استمرار الحملات المرورية لضبط كافة المخالفات.

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