انتهت - صلاح يلعب

اشترك محمد صلاح نجم الكرة المصرية من على مقاعد بدلاء فيورنتينا في مباراة أتلاتنا بالدوري الإيطالي.

فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أثنى كثيرا على قدرات المصري الدولي المنضم حديثا لصفوف النادي البنفسجي بعد رحيل خوان كوادرادو إلى تشيلسي.

ووضع مونتيلا اللاعب صاحب الـ22 عاما في قائمة الفريق للمباراة.

ومع الدقيقة 67، اشترك صلاح في التشكيل الأساسي على حساب خواكين سانشيز.

ولعب صلاح وقتما كان فيورنتينا متعادلا مع أتالانتا بهدف لمثله.

فيورنتينا بات أكثر نشاطا، وسجل هدفا بعدما كان صلاح قد بدأ الهجمة، ولم يلمس الكرة وهو متسلل ليفتح الطريق أمام ديامنتي للتسجيل.

بعد ثواني سجل أتلانتا الهدف الثاني.. لكن بعدها بدقائق، اقتنص فيورنتينا التقدم من جديد بنتيجة 3-2.

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ويغيب عن الفريق مانويل فارجاس وجيوسيبي روسي وجونزالو رودريجز ومنتير الحمداوي للإصابة.

ويقود ماريو جوميز تشكيل فيولا، ويجاور المهاجم الجديد المنضم لصفوف الفريق البنفسجي أليسيو ديامنتي.