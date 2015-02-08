بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ السويس على مخازن ومسارح التربية والتعليم

قام اللواء العربي السروي، محافظ السويس -ظهر اليوم- بوضع حجر أساس، لإنشاء مخازن التربية والتعليم، بمنطقة الصباح بحي فيصل، والتي تقام علي مساحة 375 متراًمربعاً، وبتكلفة مليون و600 ألف جنية، وتنتهي أعمال الإنشاءات خلال 6 شهور.

وتفقد المحافظ، أعمال الإنشاءات للمبني التعليمي، بمدرسة السويس للصناعات بنات، والذي يشمل 9 فصول، بتكلفة مليون و 400 ألف جنيه، بمنطقة الغريب بحي السويس، وتنتهي الأعمال مع بداية العام الدراسي القادمة.

وفي جولة لتفقد مسرح التربية والتعليم، ومبني التوجيه المسرحي لمديرية التربية والتعليم، بمنطقة الخور بالسويس، أكد المحافظ علي عبدالحافظ وحيد، مدير عام التعليم، بسرعة إنهاء الإجراءات، والتنسيق مع صندوق دعم المشروعات التعليمية بالوزارة، لإنشاء مسرحاً جديداً بدلاً من المسرح المتهالك بتكلفة تقدر 700 ألف جنيه.

كما تفقد المحافظ العربي السروي، مدرسة الانصاري الابتدائية، بمنطقة الانصاري بالسويس لمتابعة إقامة سور المدرسة، والذي يتكلف 400 ألف جنيه، وينتهي العمل مع نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكد المحافظ علي مدير التعليم ومديري المدارس والمقاولين، بسرعة الانتهاء من أعمال بناء، والإنشاءات بالمدارس والمنشآت التعليمية، وعدم إعاقة العملية التعليمية، والحفاظ علي سلامة التلاميذ بها.

رافق المحافظ، في الجولة اللواء عبدالعظيم محمد، رئيس حي السويس، وعبدالحافظ وحيد، مدير عام التربية والتعليم، وأحمد السيد، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، والشركات المنفذة لهذه المشروعات.