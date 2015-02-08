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12 فبراير أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في خلية الماريوت أمام دائرة جديدة

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12 فبراير أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في خلية الماريوت أمام دائرة جديدة 12 فبراير أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في خلية الماريوت أمام دائرة جديدة

متهمي خلية الماريوت – أرشيفية

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس جلسة 12 فبراير كأولي جلسات إعادة محاكمة المتهمين في «خلية الماريوت» أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد.

وقضت محكمة النقض فى يناير الماضى بقبول الطعن المقدم من 18 متهماً بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية «خلية الماريوت» علي الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد مابين 3 و10 سنوات وبراءة اثنين آخرين شكلا وفي الموضوع بنقضه وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد قضت بمعاقبة 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية “خلية الماريوت” بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات وبراءة إثنين آخرين، حيث عاقبت المحكمة غيابيًا للمتهمين حجاج بيومى وأنس عبد الوهاب وخليل على وأحمد عبده وحسن البنا أبو بكر وأحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد وأورنج جود وجوزيت وهنا ايفرتى بالسجن عشر سنوات، وحضوريًا بالنسبة للمتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستي بالسجن المشد 7 سنوات، وبراءة أحمد عبد الحميد وأنس البلتاجي.

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