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حبس عضو بـ «6 إبريل» 3 شهور وغرامة 20 ألف لإنشاء صفحة ضد مؤسسات الدولة

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حبس عضو بـ «6 إبريل» 3 شهور وغرامة 20 ألف لإنشاء صفحة ضد مؤسسات الدولة حبس عضو بـ «6 إبريل» 3 شهور وغرامة 20 ألف لإنشاء صفحة ضد مؤسسات الدولة

حركة 6 إبريل

قضت محكمة جنح الشرابية برئاسة المستشار أحمد أمين، اليوم الأحد، بحبس كريم زكريا، عضو حركة «6 إبريل»، 3 شهور وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بإنشاء صفحات تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، لقلب نظام الحكم.
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> وأثبتت التحريات قيام المتهم بإنشاء الصفحات ودعوته للشباب للتظاهر يوم 25 يناير، بميادين وفى جميع المحافظات، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد بقصد قلب نظام الحكم وإسقاط النظام الحالى، وأنه ينتمي إلى حركة 6 أبريل ومن الشباب الذين يخرجون في تظاهراتها.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بعد ورود معلومات تفيد قيامه بإنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو الشباب للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير، من أجل إسقاط النظام الحالي، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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