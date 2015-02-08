64 مرشح بأسوان يقدموا بأوراقهم للترشح في الانتخابات البرلمان المقبلة

وصل عدد مرشحين البرلمان، الذين تقدموا بطلبات الترشح لبرلمان 2015، لمحكمة أسوان الابتدائية 64 مرشح في اليوم الأول، وكان من ضمنهم سيدة واحدة.

وجاء من أبرز المتقدمين للبرلمان اليوم، صابر سند، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، عن دائرة نصر النوبة، والمستشار محمد سليم، عن دائرة كوم أمبو،ودياب عبدالله عن دائرة أسوان، وجابر عوض،عميد معهد الخدمة الاجتماعية بأسوان سابقًا، عن دائرة مركز أدفو و محمد فراج، عقيد شرطة عن دائرة مركز كوم أمبو.

ومن ناحيته، قال المستشار جمال سالم، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، إن اليوم بدء ببعض المشاحنات بين المرشحين، لعدم الألتزام بالدور، وتم أحتواء الموقف، واستجاب المرشحين للتعليمات،موضحًا أنه تم التقدم على حسب إخطار الكشف الطبى أنتظارًا لورود التقارير النهائية والتي من المقرر أن يكون آخر ميعاد لتقديمها 17 من الشهر الجارى.