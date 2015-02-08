تأجيل قضية “شهيد العلم” بأسيوط لجلسة 22 فبراير الجارى‎

قضت محكمة أسيوط اليوم الدائرة 12 -جنح مستأنف ثان جلسة الإستئناف، رقم 635- بتأجيل النظر في القضية المعروفة إعلامياً بــ ” قضية شهيد العلم “،التي يتراسها المستشار محسن محمد جابر بدوى الحفنى، و المستشار محمد عمر الشيخ القاياتى، و المستشار مصطفى محمد نصر سيد احمد.

وجاء التأجيل، لطلب المتهمين به، لعدم استعداد دفاعه للمرافعة والمذكرات.

يذكر أن، محكمة اول درجة، بمحكمة جنح بندر ثان أسيوط، كانت قد قضت بجلسة 30 / 11 / 2014 حكماً بالحبس خمس عشر عاماً، مع الشغل، وكفالة ثلاثون الف جنيه فى القضية 3320 ثان اسيوط على المتهمين، القس محسن منير رزق الله، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، بالحبس خمس سنوات وكفالة عشرة الاف جنيه، ونادرة بهاء بطرس ابادير، مديرة مدرسة السلام الحديثة، بالحبس 5 سنوات، وكفالة عشرة الاف جنيه، اسامة عياد، معاون المدرسة، مسئول الصيانة، بالحبس خمس سنوات، وكفالة عشرة الاف جنيه.