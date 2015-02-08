إغلاق أبواب قبة جامعة القاهرة بعد تظاهر طلاب الإخوان بـ«الشماريخ»

نظم العشرات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة، الأحد، مظاهرة طلابية طافت أرجاء الجامعة بدءًا من أمام المكتبة المركزية وإلى مبنى القبة.

وأشعل الطلاب المتظاهرون الشماريخ، فيما عزز أفراد الأمن الإداري إجراءاتهم وأغلقوا أبواب مبنى القبة خوفًا من اقتحامها من خلال طلاب الجماعة، كما أغلقوا مخرج بوابة كلية الإعلام بجوار المترو لعدم استخدامها في اقتحام طلاب غير منتمين للجامعة الحرم.

وشدد أفراد شركة «فالكون» من إجراءات التفتيش على البوابات واستخدموا الكلاب البوليسية في تفتيش السيارات، بينما تواجدت قوات الشرطة ومكافحة الشغب أمام البوابة الرئيسية للجامعة مباشرة، خاصة في منطقة «المسلة»، وكذلك مدرعتان لمكافحة الشغب استعدادًا للتدخل السريع في حال وقوع أي أعمال شغب أو عنف.

وارتدى عناصر قوات الأمن الأقنعة الواقية ضد قنابل الغاز المسيل للدموع، كما تمركزت سيارتا أمن مركزي في ميدان النهضة، بالإضافة إلى سيارة أمن ومدرعة بجوار حديقة الحيوان.