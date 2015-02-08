علي جابر يستعيد قصة حبه مع نجوى كرم والأخيرة تخذله في "أرابز غوت تالنت"

توقع كثيرون أن يأتي الرد من نجوى كرم على أحلام قوياً ومباشراً في الحلقة الثانية من حلقات العروض المباشرة من برنامج "أرابز غوت تالنت"، ولكن نجوى خيبت توقعات البعض وليس كلهم، لأنه بدا واضحاً أنها لن ترد على أحلام، ربما بقرار منها أو بتعليمات من إدارة "أم بي سي" أو لأن زملاءها في اللجنة نصحوها بعدم الرد، بدليل أنها لم تعلّق بكلمة واحدة على كل الاستهزاءات التي توجهت بها إليها أحلام عبر "تويتر"، بالرغم من أنه كان بإمكانها أن تفعل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها حسناً فعلت، لأنها تعرف جيداً أن الرد على أحلام لن يوصل سوى إلى المزيد من المشاحنات هي بغنى عنها من ناحية، ومن ناحية آخرى لأنه ليس من عادة نجوى أن ترد على مهاجميها، بل هي تختار المكان والتوقيت المناسبين للردّ وقول كل ما ترغب بقوله متى تشاء وبالطريقة التي تفضّلها غير مبالية باستفزاز الآخرين لها.

من ناحية ثانية، حاول علي جابر، إعادة إحياء "قصة حبه" الشائعة مع نجوى كرم، من خلال التطرق إليها في الحلقة من دون مبرر، ربما في محاولة منها لشد الانتباه إلى البرنامج ولكن بعيداً عن "صخب وضوضاء" أحلام. فهو تحدث فجأة عن شائعات الحب والغرام التي ربطته بنجوى، عندما سأله قصي عن سبب فرحه بعد العرض الذي قدمه "Jun box"، فما كان من نجوى إلا أن ردت عليه: "ونحن نفيناها من أجل عيونكم"، وبدا واضحاً أن نجوى قادرة على التفاهم مع علي على تداعيات هذه الشائعة.

نجوى كرم التي انصاعت إلى رغبة علي جابر، عندما قالت له: "ونحن نفينا الشائعة من أجل عيونكم"، ما لبثت أن خذلته عندما رفضت إعطاء صوتها لعازفة البيانو "ناديا قزي". فبعد أن أوصل تصويت الجمهور " Salah The Entertainer "، وناديا قزي، وفريق " Crazy Dunkers" إلى مرحلة التصفيات النهائية، وبعد أن ضمن مصطفى انتقاله إلى هذه المرحلة، كونه حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، جاء دور اللجنة للاختيار بين ناديا وفريق Crazy Dunkers . وكان من البديهي أن يثني علي جابر على موهبة ناديا الإستثنائية، بعد أن كان قد أمّن وصلها إلى مرحلة العروض المباشرة، عندما ضغط على "الباز الذهبي" خلال مرحلة الاختبارات، ومثله فعل أحمد حلمي الذي أعطاها صوته أيضاً مفضلاً إياها على فريق Crazy Dunkers ، ولكن تصويت ناصر القصبي جاء معاكساً تماماً لتصويت علي وأحمد، عندما تخلى عن ناديا لمصلحة فريق Crazy Dunkers، ولأن صوت نجوى، كان هو الصوت الحاسم في اللجنة، حاول علي جابر التأثير عليها، بالتصويت لناديا، ولكن نجوى فضلت راحة ضميرها على مسايرة زميلها، وطالبت أن يحسم النتيجة تصويت الجمهور، وبناء عليه إنتقل فريق Crazy Dunkers إلى مرحلة النهائيات، فخذل الجمهور بتصويته ليس ناديا وحدها بل وأيضاً "العميد".

في الحلقة الثانية من العروض المباشرة، تنافست 8 مواهب على الانتقال إلى المرحلة النهائية، وكان واضحاً التفاوت الكبير في أداء المشتركين، كما بدا واضحاً أن " Salah The Entertainer" سينال أعلى نسبة تصويت نظراً لأدائه المتميز في الرقص، فهو قدّم لوحة راقصة جمعت بين البوب والراب والموسيقى الشرقية على أنغام "حرّمت أحبك" وحصد إعجاب أعضاء اللجنة مجتمعين، قبل أن يحصد إعجاب وأصوات الناس في بيوتهم، أما ناديا قزي التي أثارت جدلاً بين نجوى كرم وأحمد حلمي، بسبب جذورها اللبنانية – اليابانية، عندما أشار إلى أنها تجمع بين الجمال اللبناني والعبقرية اليابانية، ما استفز نجوى كرم التي أشارت إلى أن اللبنانيين عباقرة أيضاً، فأصلح حلمي موقفه وقال إنه لم يكن ليشارك في البرنامج لو أنه لا يصوّر في لبنان. فريق Crazy Dunkers ، الذي قدّم استعراضه التي يرتكز على كرة السلة، حاول التجديد بالاستعانة بمطربة رافقته بالاستعراض، وانتهى بإقصائها، مما دفع نجوى إلى التعليق: "حرام اللي بيغنوا تسحقوهن". لكن هضامة وتميز في الرقص "Jun box" لم يشفعان له عند الجمهور، بالرغم من ثناء أعضاء لجنة التحكيم على أدائه. وبالنسبة إلى فريق " Hand band" فقدم إستعراضاً متواضعاً لم يعجب ناصر القصبي، الذي لم يرض أيضاً على أداء الطفلة شهد العمري عندما اعتبر أن الأغنية التي قدمتها أكبر من صوتها، كما تحفّظ القصبي كذلك على اللوحة التي رسمها الثنائي "Dou&Zorg " للفنانة الراحلة فاتن حمامة، ووصفها بـ "الهزيلة" ولكن أحمد حلمي طالب بها لوضعها في بيته، ما جعل نجوى تقول له: "لولا البرنامج ما كان حدا زيّن بيته باللوحات" وأضافت: "كلما رسمتم فنان يموت..أتمنى ألاّ يأتي دوري"، أما مصطفى التمساح فلفت أعضاء اللجنة بعزفه، وعندما طلبت نجوى من أحمد أن يعزف على الطبلة أجابها "أعذروني أنا لابس شبشب".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي