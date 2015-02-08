أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
بيرنلي يهزم ستوك في غياب رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتليتكو يحقق أول انتصار على ريال مدريد برباعية في كالديرون منذ 38 عاما

Google+ Print
أتليتكو يحقق أول انتصار على ريال مدريد برباعية في كالديرون منذ 38 عاما أتليتكو يحقق أول انتصار على ريال مدريد برباعية في كالديرون منذ 38 عاما

(إفي): غاب أتليتكو مدريد نحو أربعة عقود حتى يحقق هذا الانتصار الكبير (4-0) على جاره ريال مدريد في مباريات الدربي بملعبه فيسنتي كالديرون.

وكان آخر انتصار مماثل لأتليتكو على غريمه بالعاصمة الإسبانية، بأربعة أهداف نظيفة، يعود إلى 38 عاما، وتحديدا في الثاني من يناير 1977.

وكان الروخيبلانكوس وقتها قد فازوا بهذه النتيجة على الملكي بقيادة المدرب الراحل لويس أراجونيس وكان روبن كانو نجم هذا اللقاء بتسجيله هدفين، وكان يعود هذا اللقاء للجولة الـ16 من الليجا، قبل أن يضيف مواطنه روبن دياز الهدف الثالث ويختتم فرانسيسكو بيرميخو الرباعية.

ولم يخسر أتليتكو أي من الدربيات الست التي خاضها أمام الريال هذا الموسم، بأربعة انتصارات وتعادلين.

واصبح رصيد أتليتكو حامل اللقب 50 نقطة بعد هذا الانتصار، ليظل في المركز الثالث بفارق الأهداف مؤقتا خلف برشلونة الوصيف، وبأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع