أتليتكو يحقق أول انتصار على ريال مدريد برباعية في كالديرون منذ 38 عاما

(إفي): غاب أتليتكو مدريد نحو أربعة عقود حتى يحقق هذا الانتصار الكبير (4-0) على جاره ريال مدريد في مباريات الدربي بملعبه فيسنتي كالديرون.

وكان آخر انتصار مماثل لأتليتكو على غريمه بالعاصمة الإسبانية، بأربعة أهداف نظيفة، يعود إلى 38 عاما، وتحديدا في الثاني من يناير 1977.

وكان الروخيبلانكوس وقتها قد فازوا بهذه النتيجة على الملكي بقيادة المدرب الراحل لويس أراجونيس وكان روبن كانو نجم هذا اللقاء بتسجيله هدفين، وكان يعود هذا اللقاء للجولة الـ16 من الليجا، قبل أن يضيف مواطنه روبن دياز الهدف الثالث ويختتم فرانسيسكو بيرميخو الرباعية.

ولم يخسر أتليتكو أي من الدربيات الست التي خاضها أمام الريال هذا الموسم، بأربعة انتصارات وتعادلين.

واصبح رصيد أتليتكو حامل اللقب 50 نقطة بعد هذا الانتصار، ليظل في المركز الثالث بفارق الأهداف مؤقتا خلف برشلونة الوصيف، وبأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.