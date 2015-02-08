أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً -
مقابلات مع المدرب العام ومدرب حراس المرمى لسموحة من داخل المطار قبل المغادرة للقاء بيدفيست -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بالصور.. سيدة تعذب نجلة زوجها بمكواة الملابس لشكها في سلوكها -
أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني -
رقم قياسي للاعب واتفورد أمام وست بروميتش -
واتفورد يفوز على وست بروميتش بهدفين في «البريميرليج» -
دورتموند يعبر هامبورج بثلاثية في البوندسليجا -
بريمن يدك شالكه بثلاثية في البوندسليجا.. وفرانكفورت يخسر من كولن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - محمد صلاح يفسح الطريق أمام هدف فيورنتينا

Google+ Print
بالفيديو - محمد صلاح يفسح الطريق أمام هدف فيورنتينا بالفيديو - محمد صلاح يفسح الطريق أمام هدف فيورنتينا

أفسح محمد صلاح جناح فيورنتينا المنضم حديثا من تشيلسي على سبيل الإعارة الطريق أمام زميله أليساندرو ديامانتي، لتسجيل هدف الفيولا الثاني في أتالانتا.

وشارك صلاح لأول مرة بقميص فريقه الجديد في الدقيقة 65 كبديل في مباراة الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، وكانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.

وفي أثناء ضغط فيورنتينا لتسجيل هدف التقدم، وصلت الكرة إلى ديامانتي الذي انطلق بالكرة داخل منطقة جزاء أتالانتا، وكان صلاح في موقف تسلل.

وانطلق ديامانتي بالكرة تجاه صلاح، الذي وقف في مكانه ليترك الفرصة لزميله وسط ارتباك حارس مرمى ودفاع أتالانتا.

شاهد الهدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة