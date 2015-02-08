بالفيديو - محمد صلاح يفسح الطريق أمام هدف فيورنتينا

أفسح محمد صلاح جناح فيورنتينا المنضم حديثا من تشيلسي على سبيل الإعارة الطريق أمام زميله أليساندرو ديامانتي، لتسجيل هدف الفيولا الثاني في أتالانتا.

وشارك صلاح لأول مرة بقميص فريقه الجديد في الدقيقة 65 كبديل في مباراة الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، وكانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.

وفي أثناء ضغط فيورنتينا لتسجيل هدف التقدم، وصلت الكرة إلى ديامانتي الذي انطلق بالكرة داخل منطقة جزاء أتالانتا، وكان صلاح في موقف تسلل.

وانطلق ديامانتي بالكرة تجاه صلاح، الذي وقف في مكانه ليترك الفرصة لزميله وسط ارتباك حارس مرمى ودفاع أتالانتا.

شاهد الهدف