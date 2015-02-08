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الكولومبي جاكسون مارتينيز يسجل الهدف رقم 5000 في تاريخ بورتو

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الكولومبي جاكسون مارتينيز يسجل الهدف رقم 5000 في تاريخ بورتو الكولومبي جاكسون مارتينيز يسجل الهدف رقم 5000 في تاريخ بورتو

(إفي): دخل المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز تاريخ نادي بورتو البرتغالي بتسجيله الهدف رقم 5000 في جميع المنافسات التي خاضها الفريق.

وأعلن نادي "التنانين" على الشبكات الاجتماعية دخول مهاجمه الكولومبي التاريخ، كما عبر اللاعب عن امتنانه للدعم الذي تلقاه.

وقال اللاعب الذي حمل شارة القيادة في مباراة موريرنسي (2-0) الليلة الماضية "أشكر النادي على الفرصة التي منحها لي لأكون جزء من تاريخه".

وبات مارتينيز (29 عاما) ثاني أكثر لاعب محترف تسجيلا للأهداف مع فريق بورتو برصيد 62 هدفا خلف البرازيلي ماريو جارديل (130 هدفا).

وكان جارديل قد سجل الهدف رقم 4000 في تاريخ بورتو عندما كان يلعب في صفوفه من عام 1996 إلى 2000.

ورفع بورتو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بالدوري البرتغالي، ليواصل ملاحقة بنفيكا المتصدر بـ49 نقطة.

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