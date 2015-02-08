عربي يتسبب بهبوط «فلاي دبي» اضطرارياً في السعودية

بدأت اليوم "الاحد" في محكمة جنايات دبي محاكمة «ضابط بحري» عربي، تسبب عن طريق اعتدائه على طاقم طائرة في هبوط اضطراري لإحدى رحلات طيران فلاي دبي المتجهة إلى مصر، في المملكة العربية السعودية، حيث أثار الفوضى على متن الطائرة، واستخدم العنف في ضرب إحدى المضيفات، وسب علناً أفراد الطاقم الذين عرض حياتهم وحياة الركاب للخطر.

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية، أنه بعيد إقلاع رحلة طيران «فلاي دبي» من مطار دبي إلى مصر، بنحو ربع ساعة، بدأ المتهم، وهو ضابط بحري عربي في عقده الرابع من العمر، بالصراخ على ركاب وطاقم الطائرة، وأحدث فوضى داخل الطائرة، بأن ركل كراسي الركاب، ودفع عربة الطعام التي كانت موجودة في الممر، واعتدى على المضيفة التي حاولت تهدئته، والوقوف على ظروفه، وسبها بكلمات خادشة للحياء، واستمر في الصراخ والتهديد إلى أن تمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليها، وتثبيته في مقعده، قبل أن يقرر قائد الطائرة الهبوط الاضطراري في مدينة حائل، حيث تم تسليم المتهم إلى السلطات السعودية.

من جانبها، ذكرت المضيفة المجني عليها في أقولها للنيابة، عندما بدأ المتهم بإحداث الفوضى والصراخ وتوجيه ألفاظ نابية لركاب الطائرة وطاقمها، حاولت تهدئته وإبلاغه بأن ما يقوم به هو خرق واضح لقانون الطيران، إلا أنه لم يعر حديثها أي انتباه، واستمر في الشتم والصراخ.

وأضافت في إفادتها أن المتهم رفض السماح لامرأة كانت تجلس بجانبه من المرور للانتقال إلى كرسي آخر، نتيجة تخوفها من سلوكه العدواني، ما دعاها إلى إبلاغ قائد الطائرة عن سلوك المتهم العدواني، والذي أبلغها بضرورة السيطرة عليه، ألا أنها تفاجأت بعد عودتها إليه ثانية باعتدائه عليها، من خلال الإمساك بيدها، ودفعها إلى الوراء أكثر من مرة، قبل أن يصفعها على وجهها، واستمر في عدوانه، إلى أن تكاتف أفراد الطاقم والركاب في السيطرة عليه وتثبيته في الكرسي، وتم إبلاغ الطيار الذي هبط في مطار مدينة حائل، لتفادي شرور المتهم الذي تم تسليمه إلى السلطات السعودية.